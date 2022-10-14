Всё для фронта. Ленд-лиз в прошлом и настоящем

Два года назад Путин оценил помощь США Советскому Союзу в годы Второй мировой войны в 7% от общих объемов промышленного производства СССР. В прошлом году сказал, что «наш народ был один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе». Сегодня США помогает Украине в её войне с агрессором