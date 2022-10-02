Дания: утечка газа из "Северных потоков" прекратилась

Датское энергетическое агентство в воскресенье 2 октября сообщило, что утечка газа из газопровода "Северный поток" в Балтийском море прекратилась. Об этом уведомила компания-владелец газопровода "Nord Stream AG".
Вечером в субботу было объявлено о том, что прекратилась утечка и из газопровода "Северный поток-2". На обеих газопроводах стабилизировалось давление, газа в них больше нет.
Газпроводы были повреждены 26 октября, утечки были зафиксированы сразу в четырёх местах в экономических зонах Дании и Швеции. Пострадали три нитки газопроводов из четырёх. По данным "Газпрома", в поврежденных газопроводах находилось около 800 млн кубометров газа, что равноценно потреблению Дании за три месяца. Причины случившегося по-прежнему не ясны, однако как страны ЕС, так и Россия и США утверждают, что речь шла о сознательной диверсии - объём разрушений беспрецедентен и, как считают специалисты, не мог быть вызван простой аварией. В пользу диверсии говорит и почти одновременный выход трубопроводов из строя.
В германской прессе появлялись сообщения о том, что газопроводы, сооружение которых стоило миллиарды долларов, невозможно будет починить. Вице-премьер российского правительства Александр Новак в воскресенье заявил, что "есть технические возможности" восстановить инфраструктуру, однако это потребует времени и денег.
Программа ООН по окружающей среде заявила, что повреждение системы газопроводов привело, вероятно, к крупнейшему из когда-либо зарегистрированных выбросов метана. В ходе анализа спутниковых снимков был обнаружен огромный шлейф высококонцентрированного метана, который наносит ущерб окружающей среде.
Исследователи из канадской организации GHGSat, которая использует спутники для мониторинга выбросов метана, оценили скорость утечки в одной из четырех точек разрыва в 22 920 килограммов в час. Это эквивалентно сжиганию около 286 тонн угля каждый час, говорится в заявлении GHGSat.
- Утечки в газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" произошли в ночь на 26 сентября возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. Власти Евросоюза заявили, что газопровод был поврежден намеренно. Президент США Джо Байден назвал повреждение газопроводов сознательным актом диверсии. Страны ЕС и США официально пока не заявляли о том, кого они считают ответственными за случившееся, расследование только начато.
- Ранее российский президент Владимир Путин, выступая в Кремле с речью об аннексии украинских территорий, обвинил "англосаксов" в том, что они совершили диверсию на газопроводах, не приведя доказательств. По словам Новака, США, Украина и Польша ранее высказывались против сооружения газопроводов. Он, однако, не стал прямо обвинять эти страны в диверсии.
- Прокачка газа по "Северному потоку – 1" была остановлена в конце августа, как утверждает российская сторона, по техническим причинам. "Северный поток – 2" не был запущен в эксплуатацию – после российского вторжения в Украину против него были введены санкции. Предполагаемая диверсия произошла на фоне войны в Украине и резкого обострения отношений между Москвой и странами Запада.
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