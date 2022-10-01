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Байден назвал диверсией повреждения "Северных потоков"

Утечка из "Северного потока"

Президент США Джо Байден в пятницу назвал повреждение газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в Балтийском море сознательным актом диверсии.

Он подчеркнул, что пока не известно, что конкретно привело к повреждению газопроводов, и при этом обвинил президента России Владимира Путина в распространении "дезинформации и лжи" о случившемся. По словам Байдена, США вместе с союзниками пытаются установить, что именно произошло с трубопроводом, а также начали помогать союзникам защищать критически важную инфраструктуру. Подробностей он не привёл.

Ранее российский президент, выступая в Кремле с речью об аннексии украинских территорий, обвинил "англосаксов" в том, что они совершили диверсию на газопроводах. Никаких доказательств он не привёл. "Англосаксами" представители российских властей называют Великобританию и США.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу признал, что у Москвы "нет данных" о возможной причастности спецслужб стран Запада к диверсиям на газопроводе. "Но у нас есть информация о том, что раньше они это делали", – сказал Патрушев, не уточнив, о чём именно идёт речь.

Крупные утечки из обоих газопроводов "Северный поток" произошли 26 сентября. Как Россия, так и страны Евросоюза называют случившееся диверсией. Предполагается, что трубопроводы могли быть подорваны: сейсмологи зафиксировали несколько взрывов на дне Балтийского моря приблизительно в тех местах, где произошли утечки. Повреждены были обе трубы газопровода "Северный поток" и одна – "Северного потока – 2".

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу заявил, что в трубопроводах находились около 800 млн кубометров газа. По его словам, возобновление работоспособности "Северных потоков" – "сложная техническая задача". Ранее германская газета Tagesspiegel писала со ссылкой на источники, что ремонт газопроводов может оказаться невозможным.

Прокачка газа по "Северному потоку – 1" была остановлена в конце августа, как утверждает российская сторона, по техническим причинам, а "Северный поток – 2" не был запущен в эксплуатацию, после российского вторжения в Украину против него были введены санкции. Предполагаемая диверсия произошла на фоне войны в Украине и резкого обострения отношений между Москвой и странами Запада. "Газпром" продолжает в ограниченном объёме поставлять газ в страны ЕС через Украину, а также по трубопроводу по дну Чёрного моря. Эти объёмы существенно ниже довоенных.

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