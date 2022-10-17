Игорь Померанцев: империализм и самоидентификация

Я проснулся под звуки марша Шопена. Оказалось, что моя гостиница была рядом с гарнизонным собором Святых Петра и Павла, там отпевают убитых солдат, а снаружи стоит военный оркестр. Я спросил у дежурной, часто ли звучит марш Шопена, и она ответила, что каждый день, а иногда – несколько раз в день
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