Игорь Померанцев: империализм и самоидентификация

Я проснулся под звуки марша Шопена. Оказалось, что моя гостиница была рядом с гарнизонным собором Святых Петра и Павла, там отпевают убитых солдат, а снаружи стоит военный оркестр. Я спросил у дежурной, часто ли звучит марш Шопена, и она ответила, что каждый день, а иногда – несколько раз в день