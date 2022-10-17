Цитаты Свободы. От воблы к войне

Путин втягивает Лукашенко в войну. Россия грозит заморозить Европу. Расстрел на полигоне под Белгородом
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