Иконками обеспечим. Певцов и Охлобыстин зовут воевать "за веру"

Украина ответила на аннексию своих территорий освобождением города Лиман в Донецкой области;
Скажутся ли итоги выборов в Латвии на отношении этого государства к войне в Украине;
Российские чиновники продолжают оправдываться за "перегибы" при проведении мобилизации;
США и Германия намерены предоставлять гуманитарные визы тем, кто уехал из России, опасаясь попасть на фронт в Украине;
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