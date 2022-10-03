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Время Свободы

Иконками обеспечим. Певцов и Охлобыстин зовут воевать "за веру"

Информационный дайджест "Время Свободы", 3 октября

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Время Свободы - Темы дня 3.10.2022
by Радио Свобода

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Украина ответила на аннексию своих территорий освобождением города Лиман в Донецкой области;

Скажутся ли итоги выборов в Латвии на отношении этого государства к войне в Украине;

Российские чиновники продолжают оправдываться за "перегибы" при проведении мобилизации;

США и Германия намерены предоставлять гуманитарные визы тем, кто уехал из России, опасаясь попасть на фронт в Украине;

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