"Объявит войну, поедут и срочники". Последствия новой аннексии

В результате ракетного удара в Запорожье не менее 25 человек погибли, десятки ранены;
Владимир Путин потребовал исправить "перегибы" при проведении мобилизации;
Владимир Зеленский призвал народы Кавказа помочь остановить российскую агрессию против Украины;
Может ли Россия защитить свои границы со странами Балтии и Финляндии после переброски в Украину большей части дислоцированных вдоль эти границ российских войск?
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