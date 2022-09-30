"Объявит войну, поедут и срочники". Последствия новой аннексии

В результате ракетного удара в Запорожье не менее 25 человек погибли, десятки ранены;

Владимир Путин потребовал исправить "перегибы" при проведении мобилизации;

Владимир Зеленский призвал народы Кавказа помочь остановить российскую агрессию против Украины;

Может ли Россия защитить свои границы со странами Балтии и Финляндии после переброски в Украину большей части дислоцированных вдоль эти границ российских войск?

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