Дороги к свободе. Российский террор: от Путина дистанцируются союзники

Саммиты в Астане на фоне российских обстрелов украинских городов и признаки умаления роли России на постсоветском пространстве. Собеседники Виталия Портникова - Валерий Чалый, украинский дипломат, бывший посол Украины в США и Аркадий Дубнов, российской политолог, эксперт по странам Центральной Азии