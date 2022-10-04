"Военкомы гонят спущенный им план". Снова о мобилизации

Владимир Зеленский утвердил решение Совета по национальной безопасности и обороне Украины о невозможности мирных переговоров с Владимиром Путиным;
Военные комиссары в России не могут нормально организовать мобилизацию военнослужащих, так как у них просто нет для этого необходимой правовой базы;
Зачем Илон Маск решил предложить собственный план урегулирования конфликта в Украине?
Поддерживает ли нынешнюю войну буддистское духовенство в России?
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