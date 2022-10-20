Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Путину показали солдатиков

Лицом к событию. Путину показали солдатиков
Embed
Лицом к событию. Путину показали солдатиков

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

О том, как президент РФ пропиарился на мобилизованных - Александр Демченко (Донбасс-Реалии), Ян Матвеев (военный эксперт), Андрей Колесников (политический аналитик).

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG