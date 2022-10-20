Лицом к событию. Путину показали солдатиков

О том, как президент РФ пропиарился на мобилизованных - Александр Демченко (Донбасс-Реалии), Ян Матвеев (военный эксперт), Андрей Колесников (политический аналитик).
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