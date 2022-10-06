Опрос: большинство американцев выступает за военную помощь Украине

Почти три четверти американцев выступают за масштабную поддержку Украины, включая поставку вооружений, подготовку украинских военнослужащих и другие формы военной помощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, обнародованные в среду.

73 процента опрошенных считают, что США должны продолжать оказывать помощь Украине несмотря на угрозы России применить ядерное оружие. При этом число сторонников поставок Киеву вооружений увеличилось до 66 процентов. В августе половина опрошенных высказывалась за поставки оружия.

Большинство американцев отдает себе отчет в потенциальной опасности ядерного конфликта с Россией. 58 процентов респондентов опасаются такого развития события, а 65 процентов считают, что война может обострится если Украине будет предоставлено оружие, с помощью которого можно наносить удары по территории России. Но все больше людей в Америке не согласны с тем, что проблемы Украины не имеют отношения к США и Соединенным Штатам нужно держаться в стороне от этого конфликта. Число тех, кто поддерживает такую точку зрения, снизилось с 40 до 35 процентов.

С начала открытого вторжения России объем американской военной помощи Украине составил почти 17 миллиардов долларов. Администрация Байдена почти еженедельно объявляет о новых пакетах помощи, включащей вооружения, с помощью которых Украине удалось переломить ход войны. Поддержка Украины стала для президента США Джо Байдена частью его политической программы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Согласно опросу, 68 процентов американцев намерены поддержать кандидата, выступающего за продолжение военной помощи Украине.