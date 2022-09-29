Человек имеет право. ФСБ и "колумбайнеры"

Уроки пропаганды в России. Травля и вооруженные нападения в школах. Увольнения и скрытая безработица
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