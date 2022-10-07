Кавычки как дискредитация. За что оштрафован Александр Шишлов

Исполнилось 16 лет со дня убийства журналистки и правозащитницы Анны Политковской;

Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно наносить "превентивные удары" по России;

Перевозил ли ядерное оружие "ядерный поезд", чьи фотографии попали в социальные сети;

Депутат петербургского ЗакСа Александр Шишлов оштрафован за то, что поставил в кавычки аббревиатуру СВО;

Нобелевская премия мира присуждена создателю белорусского правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому, украинскому Центру гражданских свобод и российскому "Мемориалу".

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