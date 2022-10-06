Ждите авианосец "Карел Готт"! Чехи "требуют" вернуть Калининград

Российская армия обстреляла центр Запорожья, украинские войска ведут теперь наступление и в Луганской области;

После объявления мобилизации и аннексии украинских территорий многие украинские беженцы, находившиеся в России, стремятся выехать в Эстонию и Латвию. У пограничных КПП скопились огромные очереди;

В квартирах активистов движения «Голос», следящего за честностью выборов в России, прошли обыски;

Тысячи людей в Чехии подписали шуточную петицию с требованием вернуть Чешской республике Калининградскую область.

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