Война и украинский Нью-Йорк: Что может диаспора

В центре внимания украинская диаспора в США, которая умно и щедро помогает Украине защитить себя от агрессии путинского режима. Беседа с активисткой и организатором гуманитарной помощи Украине в США Марией Генкиной
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