Дэн Барсболт: У нас нет глагола "понаехали"

Сегодня 95% монголов не говорят по-русски, и Россия для большинства не интересна. Монголы смотрят своими узкими трезвыми глазами на Японию, на Южную Корею, на Америку, а Россия стала страной, которую монголы, цокая языками и покачивая головами, жалеют: вроде великая страна, и что же они так живут?!