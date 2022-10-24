Дэн Барсболт: У нас нет глагола "понаехали"

Сегодня 95% монголов не говорят по-русски, и Россия для большинства не интересна. Монголы смотрят своими узкими трезвыми глазами на Японию, на Южную Корею, на Америку, а Россия стала страной, которую монголы, цокая языками и покачивая головами, жалеют: вроде великая страна, и что же они так живут?!
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