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Дэн Барсболт: У нас нет глагола "понаехали"

Дэн Барсболт: У нас нет глагола "понаехали"
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Дэн Барсболт: У нас нет глагола "понаехали"

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Сегодня 95% монголов не говорят по-русски, и Россия для большинства не интересна. Монголы смотрят своими узкими трезвыми глазами на Японию, на Южную Корею, на Америку, а Россия стала страной, которую монголы, цокая языками и покачивая головами, жалеют: вроде великая страна, и что же они так живут?!

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