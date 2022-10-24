Время Свободы: Грязная игра с "грязной" бомбой. Запад не поверил Шойгу

США, Франция и Великобритания не верят заявлениям Кремля о подготовке Киевом взрыва «грязной» ядерной бомбы***Оккупационные власти Херсона пытаются сформировать отряды теробороны***Итоги XX съезда КПК***ФБК включил Алексея Венедиктова в список "разжигателей войны"