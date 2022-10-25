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Лицом к событию. Россию пустили по военным рельсам

Лицом к событию. Россию пустили по военным рельсам
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Лицом к событию. Россию пустили по военным рельсам

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Россия снова готовится к ядерным учениям. Президент РФ переводит экономику страны на военные рельсы. Патриарх Кирилл превратил "русский народный всемирный собор" в митинг "За Путина". В гостях: Николай Петров - политолог, Григорий Баженов - экономист, Давид Шарп - независимый военный эксперт.

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