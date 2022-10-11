Российские хакеры атаковали американские аэропорты

Сайты нескольких крупнейших американских аэропортов стали в понедельник объектом кибератак, источник которых находится на территории России, сообщили американской прессе американские официальные лица.

Атаки не затронули систем, ответственных за контроль воздушного движения и безопасность полетов. Они на нескоторое время полностью или частично заблокировали доступ к сайтам аэропортов, в том числе, с информацией о прилетах и вылетах самолетов. Первым объектом атак стал нью-йоркский аэропорт La Guardia, затем атаки распространились на аэропорты Лос-Анджелеса, Чикаго, Атланты, Де-Мойна.

Как сказал в интервью телеканалу ABC Джон Халкуист, сотрудник фирмы Mandiant, занимающейся кибербезопасностью, за этой атакой, скорее всего, стоит группа российских хакеров Killnet. По его словам, нет свидетельств причастности российских властей к организации этих атак. Группа Killnet стала известна после начала российского вторжения в Украину атаками на компьютерные системы в странах-союзниках Украины. В последнее время она брала на себя ответственность за атаки на сайты американских государственных служб.

"В данный момент эти атаки не нанесли ущерба, но мы внимательно следим за ними", - заявил представитель федеральной службы безопасности на транспорте.

Глава демократической фракции в Сенате Чак Шумер считает, что эти атаки являются реакцией на взрыв Керченского моста. "Мы просим наши власти подвтердить информацию о том, кто стоит за этими атаками, а затем принять соотвествующие решительные действия с тем, чтобы россяине знали, что им это не сойдет с рук", - заявил сенатор Шумер.