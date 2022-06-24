Microsoft: с начала войны российские хакеры атаковали 43 страны

Россия пыталась проникнуть в сети 176 организаций в 43 странах мира после своего вторжения в Украину. Около трети кибератак были успешными. Об этом говорится в докладе компании Microsoft под названием "Защищая Украину: первые уроки кибервойны".

С начала войны разведывательный центр Microsoft зафиксировал несколько волн российских кибератак на 48 украинских агентств и предприятий. Кроме того, за четыре месяца войны Россия пыталась взломать сети 128 организаций ещё в 42 странах мира.

Как подсчитали в Microsoft, мишенью номер один для российских хакеров являются США. Также в приоритете находится Польша, где координируются доставки военной и гуманитарной помощи Украине, и страны Балтии. В последние два месяца активизировались атаки на компьютерные сети Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Турции, а также на сайты министерств иностранных дел стран НАТО.

Чаще всего российские хакеры нападают на правительственные сайты – в 49% зафиксированных случаев. На сети IT-компаний и критической инфраструктуры приходится 20% и 19% всех зафиксированных российских кибератак соответственно. Также Россия пыталась взломать сайты различных НКО, в том числе занимающихся гуманитарной помощью Украине и поддержкой беженцев.

По подсчётам Microsoft, российские кибератаки были успешными в 29% случаев, из них 7% привели к краже данных. При этом расследователи предполагают, что на самом деле успешных кибератак больше.

Кроме того, разведывательный центр Microsoft подтвердил, что за день до начала российского вторжения 19 правительственных сайтов Украины подверглись нападению с использованием вредоносной программы FoxBlade. СМИ в тот день сообщали о "массированной кибератаке на правительственные интернет-ресурсы Украины". В Microsoft выяснили, что программа была разработана и запущена группой, связанной с российской военной разведкой.