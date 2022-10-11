Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Новый уровень абсурда. Дело о госизмене против Владимира Кара-Мурзы

Информационный дайджест "Время Свободы", 11 октября

Embed
Время Свободы - Темы дня 11.10.2022
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Последствия массированного ракетного обстрела Украины;

Евгений Пригожин не отпускает из "ЧВК Вагнера" даже заключенных, потерявших конечности на войне в Украине;

Александр Лукашенко объявил о формировании "региональной военной группировки" вдоль границы с Украиной;

Дело Владимира Кара-Мурзы о государственной измене – первое в России дело, в котором обвинение считает госизменой публичные выступления.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG