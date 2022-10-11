Новый уровень абсурда. Дело о госизмене против Владимира Кара-Мурзы

Последствия массированного ракетного обстрела Украины;
Евгений Пригожин не отпускает из "ЧВК Вагнера" даже заключенных, потерявших конечности на войне в Украине;
Александр Лукашенко объявил о формировании "региональной военной группировки" вдоль границы с Украиной;
Дело Владимира Кара-Мурзы о государственной измене – первое в России дело, в котором обвинение считает госизменой публичные выступления.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.