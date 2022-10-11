Новый уровень абсурда. Дело о госизмене против Владимира Кара-Мурзы

Последствия массированного ракетного обстрела Украины;

Евгений Пригожин не отпускает из "ЧВК Вагнера" даже заключенных, потерявших конечности на войне в Украине;

Александр Лукашенко объявил о формировании "региональной военной группировки" вдоль границы с Украиной;

Дело Владимира Кара-Мурзы о государственной измене – первое в России дело, в котором обвинение считает госизменой публичные выступления.

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