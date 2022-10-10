Кадыров и Пригожин потирают руки. Путин теряет контроль?

В ответ на взрыв на Крымском мосту Россия нанесла ракетный удар по городам практически во всех регионах Украины;

Продолжает ли Владимир Путин контролировать власть в России, или она уходит в руки военных?

В Испании увеличился поток туристов из России, большинство приехавших в последние недели – мужчины призывного возраста;

Российские части в Украине ждут мобилизованных резервистов.

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