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Лицом к событию. Путин сдал "крестницу" Западу.

Лицом к событию. Путин сдал "крестницу" Западу.
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Лицом к событию. Путин сдал "крестницу" Западу.

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Владимир Путин почем свет клянет Запад на Валдайском форуме. Дочь его друга Ксения Собчак бежит на Запад от уголовного преследования. Путин больше ей не защитник. Но он позволил ей убежать. Но все-таки сдал. Почему? И какую роль в этой истории сыграли Сергей Чемезов с Тиной Канделаки?

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