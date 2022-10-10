Сергей Воронцов: "Невыносимое убийство лучших"

Приехало много киевских и харьковских ребят, город увеличился в два раза. Им надо было где-то проводить время, и они ходили по Кобылянской, заходили в кафе и книжные. Появились даже нищие. Мы увидели киевских нищих, а у них совершенно другой стиль попрошайничества, там есть даже какая-то агрессия.