У Кремля кончаются деньги. Почему Путин решился на мобилизацию

Оккупационные власти Херсонской области призывают Москву помочь эвакуировать местных жителей из-за угрозы боевых действий;
Мобилизация объявлена, потому что у Кремля не хватает денег, считает экономист Сергей Гуриев;
Для чего Владимир Путин предлагает построить в Турции "газовый хаб";
Владимир Зеленский рассказал, как, по его мнению, Запад должен реагировать на ядерный шантаж со стороны Кремля;
Алексей Навальный поздравил из колонии "Мемориал" с присуждением Нобелевской премии мира;
Закрыто дело о дискредитации российской армии, возбужденное против жительницы Тюмени, которая утверждала на суде, что ненавидит воблу.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.