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Время Свободы

У Кремля кончаются деньги. Почему Путин решился на мобилизацию

Информационный дайджест "Время Свободы", 14 октября

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Время Свободы - Темы дня 14.10.2022
by Радио Свобода

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Оккупационные власти Херсонской области призывают Москву помочь эвакуировать местных жителей из-за угрозы боевых действий;

Мобилизация объявлена, потому что у Кремля не хватает денег, считает экономист Сергей Гуриев;

Для чего Владимир Путин предлагает построить в Турции "газовый хаб";

Владимир Зеленский рассказал, как, по его мнению, Запад должен реагировать на ядерный шантаж со стороны Кремля;

Алексей Навальный поздравил из колонии "Мемориал" с присуждением Нобелевской премии мира;

Закрыто дело о дискредитации российской армии, возбужденное против жительницы Тюмени, которая утверждала на суде, что ненавидит воблу.

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