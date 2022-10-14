У Кремля кончаются деньги. Почему Путин решился на мобилизацию

Оккупационные власти Херсонской области призывают Москву помочь эвакуировать местных жителей из-за угрозы боевых действий;

Мобилизация объявлена, потому что у Кремля не хватает денег, считает экономист Сергей Гуриев;

Для чего Владимир Путин предлагает построить в Турции "газовый хаб";

Владимир Зеленский рассказал, как, по его мнению, Запад должен реагировать на ядерный шантаж со стороны Кремля;

Алексей Навальный поздравил из колонии "Мемориал" с присуждением Нобелевской премии мира;

Закрыто дело о дискредитации российской армии, возбужденное против жительницы Тюмени, которая утверждала на суде, что ненавидит воблу.

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