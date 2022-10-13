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Время Свободы

Неядерный, но сокрушительный. Каким будет ответ на атомную бомбу Путина

Информационный дайджест "Время Свободы", 13 октября

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Время Свободы - Темы дня 13.10.2022
by Радио Свобода

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Россия продолжает обстрелы российских городов, приходит все больше сообщений о гибели в Украине мобилизованных резервистов;

Страны, поддерживающие Украину в борьбе с российской агрессией, договорились о предоставлении украинским войскам современных средств ПВО;

Глава европейской дипломатии Жозепп Боррель рассказал, каким будет ответ на возможный ядерный удар России по Украине;

Расследование подрыва Крымского моста;

Протесты в Иране.

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