В багажнике у Джонни. Артемий Троицкий изучает эксцентрику

Студия Trunk Records отмечает 25-летний юбилей. К празднику вышел альбом-компиляция Do What You Love – "Делай то, что ты любишь". На диске масса забавных треков, в большинстве своём весьма лаконичных, в основном в стиле library music
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