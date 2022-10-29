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В багажнике у Джонни. Артемий Троицкий изучает эксцентрику

В багажнике у Джонни. Артемий Троицкий изучает эксцентрику
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В багажнике у Джонни. Артемий Троицкий изучает эксцентрику

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Студия Trunk Records отмечает 25-летний юбилей. К празднику вышел альбом-компиляция Do What You Love – "Делай то, что ты любишь". На диске масса забавных треков, в большинстве своём весьма лаконичных, в основном в стиле library music

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