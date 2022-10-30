Война и пресса: Американец на украинском фронте

«Украинские полицейские вытащили из ямы труп и расстегнули молнию зимней куртки, пытаясь найти что-нибудь для опознания жертвы. В карманах были глазные капли, скомканная бумажка и одна сигарета…». Беседа с главой бюро «Нью-Йорк таймс» в Киеве, лауреатом Пулитцеровской премии Эндрю Крамером
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