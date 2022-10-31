Павел Гольдин: Животные испытывают все тяготы войны

Большинство стран мира распространяют свой национальный суверенитет на животных, которые живут и на суше и в воде. И это актуально, потому что, хотят они этого или нет, но животные входят в систему национального и международного права. Гости: поэт, зоолог Павел Гольдин, нейрохирург Абдулла Хуссейн