Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Гуманитарный коридор
Подписаться
Гуманитарный коридор

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Павел Гольдин: Животные испытывают все тяготы войны

Павел Гольдин: Животные испытывают все тяготы войны
Embed
Павел Гольдин: Животные испытывают все тяготы войны

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Большинство стран мира распространяют свой национальный суверенитет на животных, которые живут и на суше и в воде. И это актуально, потому что, хотят они этого или нет, но животные входят в систему национального и международного права. Гости: поэт, зоолог Павел Гольдин, нейрохирург Абдулла Хуссейн

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG