Павел Гольдин: Животные испытывают все тяготы войны

Большинство стран мира распространяют свой национальный суверенитет на животных, которые живут и на суше и в воде. И это актуально, потому что, хотят они этого или нет, но животные входят в систему национального и международного права. Гости: поэт, зоолог Павел Гольдин, нейрохирург Абдулла Хуссейн
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