Дороги к свободе. Война России против Украины, иранские дроны и позиция Израиля

Присоединится ли Израиль к усилиям Запада по оказанию военной помощи Украине на фоне поставок иранского оружия России? Собеседники Виталия Портникова - Иосиф Зисельс, исполнительный сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, и Роман Бронфман, политик, экс-депутат Кнессета.