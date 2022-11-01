Дороги к свободе. Война России против Украины, иранские дроны и позиция Израиля
Присоединится ли Израиль к усилиям Запада по оказанию военной помощи Украине на фоне поставок иранского оружия России? Собеседники Виталия Портникова - Иосиф Зисельс, исполнительный сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, и Роман Бронфман, политик, экс-депутат Кнессета.
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