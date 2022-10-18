"Синих" отпускают. Депутат Гурулёв рассказал, кого не берут на войну

Не менее 14 человек погибли в результате падения российского бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске;
Москва и Тегеран отказываются признать, что Россия наносит удары по украинским городам с помощью дронов-камикадзе иранского производства;
Как оказались в российской армии выходцы из Таджикистана, открывшие огонь по сослуживцам на полигоне в Белгородской области;
Угрожает ли безопасности Украины развертывание российско-белорусской "региональной" группировки;
Задержана жена белорусского политзаключенного Игоря Лосика Дарья Лосик;
Бегство россиян в Грузию привело к резкому росту грузинской экономики;
Константин Кинчев поддержал Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича.
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