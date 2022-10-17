"Ты пёс цепной безумного царя?" Ответ Дмитрия Назарова Охлобыстину

Российская армия продолжает использовать иранские дроны-камикадзе при ударах по городам Украины;

На полигоне в Белгородской области военнослужащие во время плановых стрельб открыли огонь по сослуживцам, убиты от 11 до 22 человек;

Жительницы Брянской области потребовали от Владимира Путина вернуть их мужей и сыновей с передовой в Украине, заявив, что они отправляли мужчин защищать родину, а не оккупированные территории;

В Лимане завершена эксгумация тел погибших мирных жителей и украинских военных, убитых во время боев за город;

Как в Армении реагируют на арест гражданина страны по делу о подрыве Крымского моста;

История уволенного за антивоенную позицию ученого Владимира Волкова, преподававшего в сельских школах;

Дмитрий Назаров ответил Ивану Охлобыстину.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!