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Время Свободы

"Ты пёс цепной безумного царя?" Ответ Дмитрия Назарова Охлобыстину

Иван Охлобыстин в роли шута в фильме "Царь" Павла Лунгина (2009 год)

Информационный дайджест "Время Свободы", 17 октября

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Время Свободы - Темы дня 17.10.2022
by Радио Свобода

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Российская армия продолжает использовать иранские дроны-камикадзе при ударах по городам Украины;

На полигоне в Белгородской области военнослужащие во время плановых стрельб открыли огонь по сослуживцам, убиты от 11 до 22 человек;

Жительницы Брянской области потребовали от Владимира Путина вернуть их мужей и сыновей с передовой в Украине, заявив, что они отправляли мужчин защищать родину, а не оккупированные территории;

В Лимане завершена эксгумация тел погибших мирных жителей и украинских военных, убитых во время боев за город;

Как в Армении реагируют на арест гражданина страны по делу о подрыве Крымского моста;

История уволенного за антивоенную позицию ученого Владимира Волкова, преподававшего в сельских школах;

Дмитрий Назаров ответил Ивану Охлобыстину.

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