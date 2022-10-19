"Шахеды" станут "мопедами". НАТО поможет Украине бороться с дронами

Оккупационные власти Херсонской области объявили эвакуацию местных жителей на фоне приближения к Херсону украинских войск;

Страны НАТО предоставят украинской армии станции, позволяющее успешно бороться с беспилотниками-камикадзе;

Будет ли Израиль поставлять оружие Украине, как к этому призывает министр по делам диаспоры;

Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором Чеченская Республика признается временно оккупированной Россией территорией;

Правительство России рассматривает возможность ликвидации «Роснано»;

Кассационный суд отклонил жалобу Алексея Навального на вынесенный ему приговор по делу о мошенничестве и оскорблении суда;

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