Съездить можно только на войну. Путин ликвидировал "Ростуризм"

Оккупационные власти Херсонской области продолжают эвакуацию местных жителей, возможности выехать на подконтрольные Украине территории у них нет;

Введение "военного положения" на аннексированных территориях позволяет отбирать личное имущество без объяснения причин – указывают юристы и правозащитники;

Надежды на амнистию политзаключенных в Беларуси уже нет, власти только усиливают репрессии;

Матери призванных в Курске резервистов требуют от властей выяснить судьбу их сыновей;

Московский муниципальный депутат оштрафован по обвинению в публикации нацистской символики из-за фотографии актера Рэйфа Файнcа в роли Оскара Шиндлера;

Путин ликвидировал Ростуризм.

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