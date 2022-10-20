Съездить можно только на войну. Путин ликвидировал "Ростуризм"

Оккупационные власти Херсонской области продолжают эвакуацию местных жителей, возможности выехать на подконтрольные Украине территории у них нет;
Введение "военного положения" на аннексированных территориях позволяет отбирать личное имущество без объяснения причин – указывают юристы и правозащитники;
Надежды на амнистию политзаключенных в Беларуси уже нет, власти только усиливают репрессии;
Матери призванных в Курске резервистов требуют от властей выяснить судьбу их сыновей;
Московский муниципальный депутат оштрафован по обвинению в публикации нацистской символики из-за фотографии актера Рэйфа Файнcа в роли Оскара Шиндлера;
Путин ликвидировал Ростуризм.
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