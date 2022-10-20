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Время Свободы

Съездить можно только на войну. Путин ликвидировал "Ростуризм"

Информационный дайджест "Время Свободы", 20 октября

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Время Свободы - Темы дня 20.10.2022
by Радио Свобода

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Оккупационные власти Херсонской области продолжают эвакуацию местных жителей, возможности выехать на подконтрольные Украине территории у них нет;

Введение "военного положения" на аннексированных территориях позволяет отбирать личное имущество без объяснения причин – указывают юристы и правозащитники;

Надежды на амнистию политзаключенных в Беларуси уже нет, власти только усиливают репрессии;

Матери призванных в Курске резервистов требуют от властей выяснить судьбу их сыновей;

Московский муниципальный депутат оштрафован по обвинению в публикации нацистской символики из-за фотографии актера Рэйфа Файнcа в роли Оскара Шиндлера;

Путин ликвидировал Ростуризм.

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