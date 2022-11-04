Пером и кистью. Русский лгун при дворе президента Мэдисона

Павел Петрович Свиньин — русский дипломат, литератор и живописец, которого можно по праву назвать первым русским американистом. Но вот незадача: в среде российских писателей за ним прочно утвердилась репутация лжеца и хвастуна. Именно его похождения, искаженные молвой, стали сюжетом «Ревизора»