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Пером и кистью. Русский лгун при дворе президента Мэдисона

Пером и кистью. Русский лгун при дворе президента Мэдисона
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Пером и кистью. Русский лгун при дворе президента Мэдисона

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Павел Петрович Свиньин — русский дипломат, литератор и живописец, которого можно по праву назвать первым русским американистом. Но вот незадача: в среде российских писателей за ним прочно утвердилась репутация лжеца и хвастуна. Именно его похождения, искаженные молвой, стали сюжетом «Ревизора»

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