Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Неродной сын Андропова

Лицом к событию. Неродной сын Андропова
Embed
Лицом к событию. Неродной сын Андропова

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

Два выходца из спецслужб стояли во главе государства СССР/Россия - Андропов и Путин. Путин - он стал реальным преемником Андропова? В гостях историк Никита Петров, политик Леонид Гозман, писатель Андрей Остальский.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG