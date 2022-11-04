Лицом к событию. Неродной сын Андропова

Два выходца из спецслужб стояли во главе государства СССР/Россия - Андропов и Путин. Путин - он стал реальным преемником Андропова? В гостях историк Никита Петров, политик Леонид Гозман, писатель Андрей Остальский.
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