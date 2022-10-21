Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости - мир

США: иранские военные в Крыму помогают операторам дронов

Иранский беспилотник над Киевом. 17 октября, 2022

У россиян были проблемы с экспуатацией иранских беспилотников

Небольшое число иранских военнослужащих находится в незаконно аннексированном Россией Крыму, "непосредственно участвуя" в организации воздушных ударов беспилотниками по украинским гражданским объектам и объектам инфраструктуры, заявил в четверг пресс-секретарь Совета по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби.

По словам Кирби, Иран направил сравнительно немного военных специалистов с целью помочь россиянам в запусках военных беспилотников, импортируемых Россией из Ирана. О том, что в Крыму находятся военнослужащие иранского корпуса стражей исламской революции, которые помогают эксплуатировать иранские дроны также заявило британское правительство.

"По имеющейся у нас информации, иранцы направили в Крым инструкторов и специалистов по техническому обслуживанию техники, в то время как пилотируют беспилотники россияне", - сообщил Джон Кирби. Он добавил, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против Ирана и найти способы затруднить продажу такого вооружения России.

Необходимость посылки инструкторов скорее всего была вызвана проблемами, которые стали очевидными после первых попыток использования иранских дронов для нанесения воздушных ударов по целям в Украине. По данным американской разведки, начав их эксплуатацию в августе, россияне столкнулись с отказами оборудования, возможности дронов не соответствовали спецификациям, заявленным производителями. Скорее всего, причиной было отсутствие у россиян опыта эксплуатации этого вооружения.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заявили о том, что поставки Ираном беспилотников России производятся в нарушение резолюции Совета безопасности ООН 2015 года, согласно которой в обмен на ослабление режима санкций Тегеран брал обязательство не экспортировать определенные виды вооружений. США и союзники намерены вынести этот вопрос на обсуждение Совета безопасности ООН. Москва и Тегеран настаивают на том, что Россия не импортирует иранские беспилотники.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG