Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Иран согласился поставить России ещё больше беспилотников

Полицейский в Киеве стреляет в российский беспилотник-камикадзе иранского производства, октябрь 2022 года

Иран согласился предоставить России ракеты типа "земля-земля" в дополнении к новой партии беспилотников, которые уже активно используются в Украине. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников и дипломатов.

По их словам, договоренности о продаже и поставках оружия были достигнуты 6 октября, когда в Москву приезжали представители иранского Корпуса стражей исламской революции и Высшего совета национальной безопасности.

Глава разведуправления украинского министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что первый заказа Москва сделала на 1750 дронов. Но 70% из них были сбиты ВСУ. Запасы собственных ракет, по данным Буданова, Россия существенно исчерпала.

"Далее последовали новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понимать, это ведь не одномоментный процесс, - сказал Буданов. - Они [российские войска] их понемногу исчерпывают, иранцы делают новые...".

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал поставки в Украину "сотен" станций активных помех для борьбы с дронами. Они будут переданы уже в ближайшие дни.

Кроме того, Украина направила в Израиль просьбу предоставить израильские системы ПВО и начать сотрудничество в области соответствующих технологий. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Поскольку политика Израиля предполагает противодействие деструктивным акциям Ирана, для Израиля настало время открыто встать на сторону Украины", – отметил Кулеба.

Глава МИД Украины также предложил президенту Владимиру Зеленскому расторгнуть дипломатические отношения с Ираном.

  • Российская армия за последние недели стала чаще наносить массированные удары по инфраструктуре Украины при помощи барражирующих боеприпасов иранского производства, в обиходе называемых "дроны-камикадзе". Ранее Иран отрицал поставку вооружений такого типа России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG