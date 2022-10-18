Иран согласился поставить России ещё больше беспилотников

Иран согласился предоставить России ракеты типа "земля-земля" в дополнении к новой партии беспилотников, которые уже активно используются в Украине. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников и дипломатов.

По их словам, договоренности о продаже и поставках оружия были достигнуты 6 октября, когда в Москву приезжали представители иранского Корпуса стражей исламской революции и Высшего совета национальной безопасности.

Глава разведуправления украинского министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что первый заказа Москва сделала на 1750 дронов. Но 70% из них были сбиты ВСУ. Запасы собственных ракет, по данным Буданова, Россия существенно исчерпала.



"Далее последовали новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понимать, это ведь не одномоментный процесс, - сказал Буданов. - Они [российские войска] их понемногу исчерпывают, иранцы делают новые...".



В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал поставки в Украину "сотен" станций активных помех для борьбы с дронами. Они будут переданы уже в ближайшие дни.

Кроме того, Украина направила в Израиль просьбу предоставить израильские системы ПВО и начать сотрудничество в области соответствующих технологий. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Поскольку политика Израиля предполагает противодействие деструктивным акциям Ирана, для Израиля настало время открыто встать на сторону Украины", – отметил Кулеба.

Глава МИД Украины также предложил президенту Владимиру Зеленскому расторгнуть дипломатические отношения с Ираном.