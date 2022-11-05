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Достать до дна. Артемий Троицкий с посвящением Уайатту

Достать до дна. Артемий Троицкий с посвящением Уайатту
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Достать до дна. Артемий Троицкий с посвящением Уайатту

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Эпизод посвящен легенде мировой рок-музыки, британскому музыканту Роберту Уайатту. Уже полвека он передвигается в инвалидном кресле, но не прекращает играть рок-н-ролл. В молодости Уайатт зажигал в Soft Machine, в личном качестве работал, кажется со всеми монстрами рока, от Дэвида Гилмора до Бьорк

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