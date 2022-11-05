Достать до дна. Артемий Троицкий с посвящением Уайатту

Эпизод посвящен легенде мировой рок-музыки, британскому музыканту Роберту Уайатту. Уже полвека он передвигается в инвалидном кресле, но не прекращает играть рок-н-ролл. В молодости Уайатт зажигал в Soft Machine, в личном качестве работал, кажется со всеми монстрами рока, от Дэвида Гилмора до Бьорк