Достать до дна. Артемий Троицкий с посвящением Уайатту

Эпизод посвящен легенде мировой рок-музыки, британскому музыканту Роберту Уайатту. Уже полвека он передвигается в инвалидном кресле, но не прекращает играть рок-н-ролл. В молодости Уайатт зажигал в Soft Machine, в личном качестве работал, кажется со всеми монстрами рока, от Дэвида Гилмора до Бьорк
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