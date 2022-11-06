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Война и словесность: потерянное поколение?

Война и словесность: потерянное поколение?
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Война и словесность: потерянное поколение?

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Батальная литература всегда запаздывает. Если генералы всегда готовятся к предыдущей войне, то и писатели (но не поэты) отстают от своего времени. О том, как на литературу влияет война в Украине – рассказывает литературовед Олег Лекманов

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